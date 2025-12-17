Пенсионер ударил гостью ножом из-за просьбы сходить в магазин

В Свердловской области пенсионер не хотел идти в магазин и ударил ножом знакомую

Житель Свердловской области приютил женщину и ударил ее ножом за постоянные просьбы сходить в магазин. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

64-летний пенсионер приютил у себя знакомую, женщина несколько месяцев жила в его квартире. В один из дней сожители поссорились, поводом для конфликта стали постоянные просьбы гостьи сходить в магазин. Пенсионер, ссылаясь на больные ноги, заявил, что каждый поход давался ему с трудом.

Во время очередного спора мужчина схватил нож и ударил им женщину, спасти ее не удалось. Нападавший сообщил о произошедшем соседям, которые вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело.

