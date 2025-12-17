Белоусов рассказал о сэкономленном Минобороны РФ триллионе рублей

Министерство обороны РФ ввело ряд мер для снижения военного бюджета, связанного со специальной военной операцией (СВО). В результате в 2025 году удалось сэкономить почти 1 трлн рублей, сообщил глава ведомства Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии МО, пишут «Известия».

По словам Белоусова, общие расходы на оборону в 2025 году составили 7,3% от ВВП страны. Он добавил, что в 2026 году за счет распределения ресурсов планируется оставить расходы на том же уровне или несколько снизить их.

Сэкономленные в этом году средства Минобороны предложило использовать на закупку высокотехнологичного оружия, а также улучшение жилищных условий военнослужащих и поддержку промышленных предприятий.

На этом же заседании Белоусов сообщил, что в 2025 году почти 17 тысяч военных получили служебное жилье. За счет ремонта и ввода в эксплуатацию недостроенных домов служебный фонд пополнился более чем на 1,5 тысяч квартир, добавил министр обороны.

