Проблемы и решения: какое будущее ждет озеро Байкал

Ассоциация менеджеров провела заседание комитета по экологии и охране окружающей среды на тему «Будущее Байкала», в рамках которого участники, среди которых были ученые, общественники, представители власти, бизнеса и коренных народов Прибайкалья, обсудили современное состояние экосистемы озера Байкал, существующие риски и возможные пути решения, чтобы сохранить уникальный природный объект. Модератором выступила председатель комитета, директор департамента внешних коммуникаций Эн+ Ольга Санарова. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Риски

Участники рассказали о существующих для озера Байкал рисках.

Как отметил заведующий научно-исследовательской лабораторией эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева, профессор кафедры гидрологии суши МГУ Сергей Чалов, существует проблема загрязнения со стороны соседнего государства Монголии.

«Загрязняющие вещества в растворенной и взвешенной форме, а также ПАУ и фенолы в растворенной форме поступают через реку Селенга в Байкал», — сказал он.

Пока происходит очистка от этих веществ в дельте реки, которая служит как биофильтр, сдерживая их попадание в Байкал.

По словам экс-министра природных ресурсов и экологии республики Бурятия Сергея Матвеева, на Байкал, помимо стоков, негативно влияет значительное количество факторов, которые угрожают самому главному уникальному свойству — самовосстановлению Байкальской экосистемы.

«Необходимо выделить антропогенную нагрузку (дикий туризм, свалки, объекты накопленного вреда и др.). Мусор и иные факторы создают риски, что Байкал перестанет самоочищаться», — сказал он.

Матвеев также отметил, что особый риск для охраны лесов, выполняющих климаторегулирующую и защитную функцию, создают пожары, незаконные рубки и лесопатология.

«На встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина и руководителя Рослесхоза Ивана Советникова было озвучено, что 86% пожаров в России в 2025 году пришлось на Забайкальский край и Бурятию. Лесные пожары крайне негативно влияют на водосбор и климатические изменения. Кроме того, влияет и лесопатология — истощение и болезни лесов», — отметил он.

Как рассказал академик РАН, доктор географических наук Арнольд Тулохонов, последние годы многие мелководные заливы зарастают водорослями и идет естественный процесс эвтрофикации.

«Этот процесс с разными темпами происходит на всех водоемах Северной Азии. Причина тому — глобальное потепление. Байкал здесь не исключение. Такой процесс может продолжаться и дальше, но промышленные загрязнения не имеют к этому никакого отношения», — сказал он.

Руководитель молодежного экологического движения «Экомолодежь» Ярослава Дицевич отметила, что Байкалу сильно вредит несанкционированный сброс неочищенных стоков от сельского хозяйства и иной хозяйственной деятельности.

close Владимир Смирнов/РИА Новости

«Также отсутствует региональная поддержка экологически социально-ответственного бизнеса в регионах в пределах Байкальской природной территории. Нет комплексно-нормативного акта, который определяет особенности правовой охраны объектов всемирного природного наследия. Кроме того, многие проблемы удалось бы решить, если бы в России был научный центр, который бы системно занимался проблемами охраны всемирного природного наследия», — рассказала она.

Защита Байкала

Участники заседания предложили пути решения существующих проблем, чтобы защитить Байкал.

Как рассказала координатор подкомитета по охране озера Байкал при комитете Госдумы по экологии Елена Матвеева, в России отсутствует единая комплексная долгосрочная стратегия устойчивого развития Байкальской природной территории.

«Байкал — единственный природный объект в России, для которого принят отдельный федеральный закон, но отсутствует специальный закон о правовом режиме объектов природного наследия ЮНЕСКО», — отметила она.

Матвеева добавила, что президенту России Владимиру Путину направлен законопроект №387575-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране озера Байкал» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«В законопроекте предлагается частичное снятие ограничений на перевод земель лесного фонда, на проведение сплошных рубок и введение «лесной амнистии».

Также в законопроекте предлагается запретить строить жилье в особых экономических зонах, чтобы предотвратить массовую жилую застройку, усилить парламентский контроль за реализацией законопроекта в формате межведомственной комиссии высшего государственного уровня, запретить создавать новые особые экономические зоны и другие нормы», — рассказала она.

close Alexandr Knyazev/Russian Look/Global Look Press

Сергей Матвеев предложил создать современную систему объективного мониторинга состояния всей экосистемы Байкальской природной территории.

«Такая система мониторинга позволит действовать превентивно и точечно. Нужно сменить подходы. Хотелось бы, чтобы мы не только реагировали на негативные факторы воздействия, а не допускали причины их возникновения. Нужны не административные запреты и отчеты, а технологические и управленческие решения, основанные на объективной реальности и современном уровне развития нашей страны» — сказал он.

Заместитель председателя правительства Иркутской области Георгий Кузьмин рассказал, как правительство реагирует на риски для экосистемы озера Байкал.

«Правительство активно ликвидирует полигоны и свалки. Некоторые уже рекультивированы, по некоторым ведется работа. Стоит задача до 2028 года ликвидировать все несанкционированные свалки в центральной экологической зоне. Также планируется строительство очистных сооружений со стороны Иркутской области и реконструкция очистных сооружений в городе Байкальске», — сказал он.

Совместными усилиями общественников, науки, государства, бизнеса удалось полностью развернуть ситуацию в Байкальске по заводу, с 60-х годов прошлого века приносящему немало проблем экосистеме озера.

Теперь в городе планируется создание курорта. Кузьмин добавил, что совместная работа бизнеса, правительства и общества позволит защитить Байкал и сделать этот уникальный объект только лучше.

close Quatrox Production/Shutterstock/FOTODOM

«Надо говорить и думать в позитивном направлении», – сказал он.

Что дальше

По словам представителя Иркутского государственного университета (ИГУ), эксперта по экологическому праву Романа Колобова, для защиты Байкала нужно сформировать режим охраны всемирного природного наследия.

«Я не являюсь сторонником принятия отдельного закона об объектах всемирного природного наследия. Оптимальным будет внести дополнение в закон «Об особо охраняемых природных территориях», чтобы подчеркнуть природоохранное назначение территорий. Также надо обратить внимание на водно-болотные угодья», — сказал он.

Также Колобов отметил, что ЮНЕСКО будет «последним оставшимся союзником бизнеса».

close Katvic/Shutterstock/FOTODOM

«Местные предприниматели жалуются на ЮНЕСКО, что они им мешают. Хотел бы отметить, что только режим охраны всемирного наследия поощряет поддержку мелкого и среднего бизнеса, который существует на этих территориях», — подчеркнул он.

Говоря о потенциале Байкала, Колобов заявил, что Байкал необходимо признать объектом всемирного культурного наследия.

«Тогда культурная проблематика поднимется на первый план. Также это искоренит ужасные явления, когда люди пьют алкоголь на льду Байкала и проводят спортивные мероприятия. Хотел бы сказать, что Байкал любит тишину. Это все можно решить, придав юридическое значение культуре», — сказал он.

Директор Научно-исследовательского института биологии Иркутского государственного университета (НИИ биологии ИГУ) Максим Тимофеев рассказал, какие он видит возможности для дальнейшего развития Байкальской природной территории.

close Игорь Онучин/РИА Новости

«Сейчас нет единого понимания того, как мы видим Байкал в будущем. Образ будущего Байкала никак не могут сформулировать. Необходима помощь бизнеса, который будет обладать не только интересом, но и ресурсами. Нужно создать координирующую структуру, которая сможет помочь бизнесу, государству, научному сообществу и общественникам договориться», — отметил он.

Говоря о будущем Байкала, руководитель Бурятского добровольческого корпуса по защите озера Байкал (БДКБ) Андрей Бородин назвал его олицетворением национального величия России.

«Озеро Байкал — это символ ответственности перед грядущими поколениями. Если относиться к Байкалу как к символу единства с природой, необходимо не допустить обострения тех вызовов, которые сейчас есть. К сожалению, сейчас отсутствует стратегическое видение развития побережья Байкала на поколения вперед», — сказал он.

close fogcatcher/Shutterstock/FOTODOM

Бородин добавил, что в современном мире не хватает концептуального подхода.

«Байкал — это наша экологическая ответственность. Необходимо концептуальное осмысление подходов к долгосрочному развитию территории Байкала», — подчеркнул он.

По мнению заместителя директора Единого научного центра Минприроды России «ВНИИ Экология», статс-секретаря Национального комитета Десятилетия ООН восстановления экосистем Вадима Петрова, для успешной работы по защите и сохранению экологии Байкала необходима комплексная работа.

«Байкал — это выдающаяся пресноводная экосистема мирового значения. Та работа, которая сейчас ведется всеми организациями, органами власти, научным сообществом и общественными организациями, отвечает новой парадигме восстановления экосистемы Байкала. Сейчас готовится «Байкальское досье» в рамках десятилетия ООН по восстановлению экосистем. Необходимо описать, какие вещи в рамках восстановления уже выполнены, оценить текущее состояние и сформировать видение по тому, как действовать дальше», — сказал он.

В ходе заседания заместитель генерального директора по устойчивому развитию Эн+ Ирина Бахтина представила «Доклад о лучших корпоративных практиках в сфере устойчивого развития озера Байкал».

По ее словам, многое на Байкале меняется в лучшую сторону.

«Представители бизнеса реализуют ряд успешных практик в сфере устойчивого развития озера Байкал. Бизнес заинтересован в том, чтобы сбалансированно подходить к практикам устойчивого развития. Всего реализуется 62 проекта, включая сферу социальных инвестиций, сохранения природы, научного сотрудничества и развития экономики будущего. Представители бизнеса тесно взаимодействуют с научным сообществом и прислушиваются к советам ученых», — подчеркнула она.

close Александр Кряжев/РИА Новости

Подводя итоги заседания, Ольга Санарова выразила надежду, что образ будущего Байкала воплотится в реальность.

«Мы видим, что все стороны заинтересованы и взаимодействуют между собой, чтобы сохранить уникальную природу Байкала», — сказала она.