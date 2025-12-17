Лишившемуся рук и ног бойцу СВО отказали в выдаче паспорта

Лишившемуся рук и ног на СВО бойцу-иностранцу отказались выдавать паспорт РФ. Об этом сообщает «Регнум».

Илдирим приехал в Россию из Азербаджана в 2020 году, а спустя четыре года подписал контракт с Минобороны РФ. В зоне боевых действий мужчина получил серьезные ранения и лишился всех конечностей.

Документы бойца были утеряны. Неизвестно, было ли у Илдирима российское гражданство до ухода на СВО, однако после участия в боевых действиях оно ему полагалось по закону.

Для получения документа нового образца требуются биометрические данные — их у солдата брать отказались, поскольку у него нет конечностей. Без документов военный не мог получить выплаты и полагающееся ему протезирование. После публикации истории военного в СМИ ему все-таки выдали документ.

В августе в Подмосковье таксист по имени Магомедрасул С. отказался везти ветерана СВО, у которого нет руки и ноги. Как сообщила жена военного, водитель увидел клиента с инвалидностью и отказался от поездки.

Ранее пропавший на СВО российский боец нашелся спустя месяц без обеих ног.