Экс-начальника вещевого управления Минобороны осудили на семь лет колонии

Экс-начальник управления Минобороны РФ Демчик приговорен к семи годам колонии
Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывший начальник вещевого управления Минобороны России полковник запаса Владимир Демчик приговорен к семи годам колонии за получение взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Московский гарнизонный военный суд также оштрафовал Демчика на 3 млн рублей, лишил его звания полковника и запретил занимать руководящие должности в органах власти на пять лет.

«Суд постановил признать Владимира Демчика виновным <...> и назначить наказание в виде семи лет», — огласил решение судья.

Взятка в размере 1 млн рублей была получена от бывшего генерального директора «Княгининской швейной фабрики» Александра Свистунова за общее покровительство при приемке вещевого имущества для нужд армии. Изначально в деле фигурировала сумма 4 млн рублей, но после сделки со следствием она была снижена. В 2017 году Минобороны заключило с фабрикой контракты на сумму более 500 млн рублей.

5 января 235-й гарнизонный военный суд по просьбе СК смягчил меру пресечения директору «Княгинской швейной фабрики». По словам источника в правоохранительных органах, Свистунов дал признательные показания по делу о взятке в особо крупном размере при выполнении госконтракта, после чего содержание под стражей ему заменили на домашний арест.

Ранее в России осудили украинца, участвовавшего в совершении 14 терактов.

