Стало известно состояние раненного в подмосковной школе охранника

Раненный в подмосковной школе охранник находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 15-летний подросток нанес охраннику ножевые ранения.

До этого издание Life со ссылкой на SHOT сообщало, что у 15-летнего подростка, напавшего на школу подмосковных Горках-2, нашли предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ).

Подросток планировал устроить теракт и мог иметь при себе это устройство. В настоящее время здание школы обследуют специалисты на предмет наличия взрывчатки, чтобы исключить угрозу для учеников и персонала.

Утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка «Горки-2» ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По информации Telegram-канала SHOT, нападение совершил 15-летний девятиклассник этой же школы. Его мотивы неизвестны. Нападавшего задержали прибывшие на место силовики, когда подросток заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники одного из учащихся.

Ранее в Петербурге девятиклассник напал с ножом на учительницу.