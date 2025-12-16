У подростка, напавшего на школу в Подмосковье, нашли самодельную взрывчатку

У 15-летнего подростка, напавшего на школу подмосковных Горках-2, нашли предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщило Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источников, подросток планировал устроить теракт и мог иметь при себе это устройство. В настоящее время здание школы обследуют специалисты на предмет наличия взрывчатки, чтобы исключить угрозу для учеников и персонала.

Утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка Горки-2 ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По информации Telegram-канала SHOT, нападение совершил 15-летний девятиклассник этой же школы. Его мотивы неизвестны. Нападавшего задержали прибывшие на место силовики, когда подросток заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники одного из учащихся.

Telegram-канал Baza сообщил, что нападавший был в футболке с надписью «No Lives Matter» («Ничьи жизни не важны»). Под таким названием существует организация, выступающая за насилие, терроризм и уничтожение человечества.

Ранее в Петербурге девятиклассник напал с ножом на учительницу.