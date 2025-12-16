На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подмосковный детский омбудсмен прокомментировала нападение на школу в Горках-2

Мишонова: детям будет оказана поддержка после нападения на школу в Горках-2
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова прокомментировала нападение подростка на школу в Горках-2. Ее слова передает Telegram-канал RT.

«На месте работают правоохранительные органы. Вся помощь и поддержка детям и взрослым будет оказана», — отметила она.

По словам Мишоновой, мотивы поступка подростка выясняет следствие.

16 декабря Telegram-канал SHOT сообщил, что подростка, напавшего с ножом на Успенскую школу в подмосковном поселке Горки-2, задержали. Кабинет, в котором он заперся с одним из учеников, взял штурмом спецназ. Предварительно, заложник не пострадал.

Предварительно, нападение на учеников совершил 15-летний девятиклассник этой же школы. В результате его действий пострадали не менее четырех человек, включая охранника.

Количество пострадавших уточняется. Детей из школы эвакуировали, часть из них вышла из школы самостоятельно. На месте находятся несколько скорых, сотрудники силовых подразделений.

