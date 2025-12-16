На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге сняли угрозу атаки БПЛА

В Петербурге отменили угрозу атаки беспилотников ВСУ
Naypong Studio/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге отменили опасность атаки украинских беспилотников, говорится в приложении МЧС России. Кроме того, подобные сообщения приходят жителям города от РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

«Отмена угрозы БПЛА на территории Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Режим угрозы атаки дронов ВСУ был введен в Петербурге 16 декабря в 08:59 по московскому времени.

До этого глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что в регионе ежедневно сохраняется угроза атак украинских беспилотников. По его словам, каждый день и каждую ночь в Чечне объявляется подобная опасность. Он уточнил, что пока люди спят, специалисты ждут до утра, откуда и куда может прилететь дрон. Кадыров подчеркнул, что основные маршруты полетов беспилотников перекрыты, а долетают лишь единичные аппараты.

Под постоянными обстрелами со стороны ВСУ живет Белгородская область. Местные жители говорят, что перестали относиться к прилетам беспечно, а от детей пытаются скрыть смысл происходящего, чтобы уберечь их психику. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Подмосковье мужчина сбил дрон из ружья.

