В Подмосковье мужчина сбил дрон из ружья

Baza: в Подмосковье мужчина сбил беспилотник из охотничьего ружья

В Подмосковье мужчина сбил беспилотник из охотничьего ружья. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит 54-летним мужчиной в Каширском районе Московской области.

В ночь на 11 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку украинских БПЛА на Москву и Подмосковье. Атака началась в 4:30 утра.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, были уничтожены 73 дрона. В результате атаки пострадали люди, а также были повреждены дома и автомобили. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостановили работу, на местах падения обломков работают экстренные службы.

Всего над российскими регионами в ночь на вторник были сбиты 337 беспилотных летательных аппаратов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Люберцах обломки беспилотника упали на жилой дом.