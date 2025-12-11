На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Новгородец на Kia Ria влетел в скорую с медиками, спешившими доставить ребенка в больницу

В Дзержинске на видео попало, как скорая, перевозившая ребенка, разбилась в ДТП
true
true
true

В городе Дзержинске Новгородской области Kia Ria влетел в автомобиль скорой помощи, который вез ребенка в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«Появилось видео момента ДТП с машиной скорой помощи и легковушкой в Дзержинске. В аварии пострадала вся бригада. Также очевидцы говорят, что травмы получили один перевозимый медиками ребенок и водитель иномарки», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как иномарка на скорости врезается в машину экстренных медицинских служб. От удара автомобили разъезжаются в разные стороны, а их детали разлетаются по проезжей части.

До этого на трассе в Приморском крае несколько человек разбились в серьезном ДТП с трактором. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят автомобили, которые получили серьезные повреждения: у машин разбиты капоты, бамперы, стекла, смяты кузова, а их детали разлетелись по дороге. Несколько человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее на Байкале автомобиль ушел под лед и попал на камеру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами