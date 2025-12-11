Новгородец на Kia Ria влетел в скорую с медиками, спешившими доставить ребенка в больницу

В Дзержинске на видео попало, как скорая, перевозившая ребенка, разбилась в ДТП

В городе Дзержинске Новгородской области Kia Ria влетел в автомобиль скорой помощи, который вез ребенка в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«Появилось видео момента ДТП с машиной скорой помощи и легковушкой в Дзержинске. В аварии пострадала вся бригада. Также очевидцы говорят, что травмы получили один перевозимый медиками ребенок и водитель иномарки», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как иномарка на скорости врезается в машину экстренных медицинских служб. От удара автомобили разъезжаются в разные стороны, а их детали разлетаются по проезжей части.

