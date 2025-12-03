РЕН ТВ: в Новосибирске водитель перепутал педали и чуть не раздавил школьника

В Новосибирске ребенок чуть не оказался под колесами машины из-за того, что водитель перепутал педали. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел, когда водитель автомобиля внезапно начал движение задним ходом, перепутав педали. По тротуару за машиной в этот момент бежал школьник — он в последний момент успел отскочить в сторону, чтобы не быть раздавленным. Отмечается, что если бы ребенок замешкался, автомобиль мог впечатать его в забор.

До этого машина сбила восьмилетнюю девочку, перебегавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Прокопьевске, и попала на видео. В результате аварии ребенок получил травмы.

Ранее школьница попала под трамвай на востоке Москвы.