Путин поручил представить предложения об объявлении 2027-го Годом географии

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству РФ до 1 февраля представить предложения о возможности объявления 2027 года Годом географии. Это следует из перечня поручений главы государства по итогам XVII съезда Русского географического общества и заседания попечительского совета организации.

«Правительству Российской Федерации... представить предложения о возможности объявления 2027 года Годом географии. Срок — 1 февраля 2026 года», — сказано в документе.

23 октября президент предложил объявить 2027 год Годом географии.

18 августа Путин в видеообращении поздравил ученых, волонтеров, исследователей, путешественников, краеведов, этнографов и поисковиков с 180-летием Русского географического общества (РГО). Президент отметил огромный вклад организации в развитие и укрепление российского государства. Благодаря экспедициям и исследованиям РГО были получены уникальные знания о Евразии, Тихоокеанском регионе, Арктике и Антарктике.

Ранее Путин рассказал об уникальной роли РГО в развитии географии в России.