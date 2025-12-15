Порезавший учительницу ножом школьник из Петербурга раскаялся в содеянном

Школьник, который напал на учительницу с ножом в Петербурге, раскаялся в своем поступке. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал 78.ru.

Подростка характеризуют как спокойного, не проявлявшего агрессии, но замкнутого и не имевшего близких друзей. Сообщается, что девятиклассник взял со своей кухни нож и пришел с ним в школу, и потерпевшая стала случайной жертвой — учащийся многократно пожалел о произошедшем. После нападения он сам позвонил родственникам и выразил раскаяние.

Нападавший находился в хороших отношениях с пострадавшим педагогом — она проводила у него дополнительные занятия. Причиной произошедшего могли стать сложные эмоции подростка из-за давления со стороны родных, учебы и приближающихся экзаменов.

Инцидент произошел в школе №191.Девятиклассник пришел в учебное учреждение с ножом и напал на учительницу математики, нанеся ей не менее трех ранений, после чего попытался свести счеты с жизнью. Одноклассники школьника утверждают, что он хотел отомстить преподавательнице из-за плохой оценки, однако по другой версии случившееся было спровоцировано разладом в семье.

