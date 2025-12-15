Психолог объяснила, почему ребенок постоянно сидит в телефоне

Ребенок может проводить много времени в телефоне не только из-за повышенного интереса к играм и общению в соцсетях. Нередко причиной такого поведения становится внутреннее напряжение и другие проблемы. Об этом kp.ru рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры «Дошкольная педагогика и психология» факультета «Психология образования» МГППУ Ирина Рябкова.

«Любой человек выберет общение, а не гаджет, не мультик, не кино. Поэтому, если почему-то ребенок вместо общения с друзьями сидит в телефоне и это его выбор, то это повод для того, чтобы поговорить», — рассказала специалист.

Она объяснила, что в этом случае важно выяснить у ребенка, что кроется за таким поведением. Причиной могут быть конфликты с друзьями, проблемы в школе или эмоциональное напряжение. При этом, по словам психолога, необходимо задавать вопросы спокойно, избегая критики и обвинений.

Если же ребенок прекратил общаться со своими сверстниками, начал избегать разговоров с близкими, грустит и ищет утешение в гаджете, это может свидетельствовать о внутреннем конфликте или подавленном настроении, предупредила эксперт.

До этого исследование Пенсильванского университета выявило прямую связь раннего владения телефоном с ростом риска психических и физических проблем у подростков. Согласно анализу, у тех, кто получил гаджет в 12 лет, вероятность развития ожирения оказалась выше на 40%.

