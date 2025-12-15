На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила, почему ребенок постоянно сидит в телефоне

Психолог Рябкова: ребенок может сидеть в телефоне из-за внутреннего напряжения
true
true
true
close
Shutterstock

Ребенок может проводить много времени в телефоне не только из-за повышенного интереса к играм и общению в соцсетях. Нередко причиной такого поведения становится внутреннее напряжение и другие проблемы. Об этом kp.ru рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры «Дошкольная педагогика и психология» факультета «Психология образования» МГППУ Ирина Рябкова.

«Любой человек выберет общение, а не гаджет, не мультик, не кино. Поэтому, если почему-то ребенок вместо общения с друзьями сидит в телефоне и это его выбор, то это повод для того, чтобы поговорить», — рассказала специалист.

Она объяснила, что в этом случае важно выяснить у ребенка, что кроется за таким поведением. Причиной могут быть конфликты с друзьями, проблемы в школе или эмоциональное напряжение. При этом, по словам психолога, необходимо задавать вопросы спокойно, избегая критики и обвинений.

Если же ребенок прекратил общаться со своими сверстниками, начал избегать разговоров с близкими, грустит и ищет утешение в гаджете, это может свидетельствовать о внутреннем конфликте или подавленном настроении, предупредила эксперт.

До этого исследование Пенсильванского университета выявило прямую связь раннего владения телефоном с ростом риска психических и физических проблем у подростков. Согласно анализу, у тех, кто получил гаджет в 12 лет, вероятность развития ожирения оказалась выше на 40%.

Ранее психолог объяснила, почему для детей не стоит выбирать электронные книги вместо бумажных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами