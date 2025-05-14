Психолог объяснила, почему для детей не стоит выбирать электронные книги вместо бумажных

Для детей лучше выбирать бумажные книги вместо электронных, чтобы чтение пошло на пользу и помогало развивать их воображение. Об этом kp.ru рассказала кандидат психологических наук, доцент факультета «Психология образования» МГППУ Ирина Рябкова.

«Сила бумажной книги в том, что в любой момент можно остановиться и рассмотреть картинки, сделать акцент на чем-то или обсудить ситуацию, которая произошла с героями. Такие разговоры «вокруг» содержания книги значат не меньшее, а может быть в чем-то и большее, чем сама история», — подчеркнула психолог.

По ее словам, электронные и интерактивные версии произведений могут отвлекать внимание ребенка, потому что в этом случае им хочется нажимать на кнопки, а не следить за сюжетом. Это приводит к исчезновению эмоционального включения и понимания происходящего, заключила Рябкова.

Магистр педагогики, учитель, автор проекта «Букчеллендж для школьников» Любовь Васильева до этого рассказала «Газете.Ru», что дети читают, просто это не то и не так, как представляют себе взрослые. Чтобы сделать чтение ребенка увлекательным, она посоветовала внимательно выбирать, что читать.

Ранее сообщалось, что россияне увлеклись книгами о выгорании.