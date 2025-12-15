На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Подмосковья оценили итоги работы расчетного центра в системе ЖКХ

Губернатор Воробьев: в Подмосковье 84% жилфонда передали на обслуживание ЕИРЦ
Пресс-служба губернатора Московской области

За 13 лет работы Единый расчетный центр в Подмосковье стал одним из самых важных элементов всей системы ЖКХ. Сегодня он обслуживает 84% жилплощади региона, уже есть планы на развитие центра на 2026 год, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

Новую систему оплаты коммуналки внедряли в течение последнего десятилетия, напомнил глава региона.

«За это время после создания шло внедрение, и в 2013-м году первые 18 миллионов квадратных метров перешли на обслуживание в ЕИРЦ, сегодня — 84% площади, это 237 миллионов квадратных метров жилья», — цитирует его 360.ru.

Воробьев подчеркнул, что ЕИРЦ стал эффективным и востребованным инструментом в ЖКХ, но его нужно продолжать развивать. В частности, он получил оборудовать дополнительные офисы для клиентов, наладить качественную обратную связь с жителями региона, а также перепроверять все сведения в квитанциях за ЖКУ, чтобы не допускать ошибок.

Напомним, до этого глава региона также сообщал, что для повышения качества услуг в ЖКХ активно внедряют новые технологии. Так, на базе запущенного в августе Единого центра управления ЖКХ успешно применяют возможности искусственного интеллекта, который помогает быстро обнаруживать и устранять аварии на сетях. ИИ аккумулирует данные с котельных, КНС, ВСУ, насосных станций, а специалисты постоянно мониторят показатели, за счет чего имеют возможность быстро отреагировать на малейшие изменения, пояснил Воробьев.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье взялись за развитие системы здравоохранения.

