«ИИ и телемедицина»: в Подмосковье взялись за развитие системы здравоохранения

В Московской области в ближайшее время планируется уделить особое внимание развитию системы здравоохранения. Как сообщил глава региона Андрей Воробьев, в этом году 44% жалоб от пациентов пришлось на электронный документооборот. Он призвал уделить внимание этой сфере, с осторожностью внедряя современные технологии, передает 360.ru.

Губернатор отметил, что на недавнем «здравчасе» выслушал от глав муниципалитетов и врачей реальные запросы жителей региона — в том числе на основе этих данных планируется совершенствовать эту сферу. Так, по нацпроекту в Подмосковье продолжится модернизация поликлиник, ФАПов, капремонт медучреждений с закупкой современного оборудования.

«Все это — наш приоритет. Мы и сейчас, и в будущем будем инвестировать в систему здравоохранения. Понимаю, что это очень важно, очень востребовано», — заявил Воробьев.

Что касается жалоб жителей на электронный документооборот, то в этом направлении важно укрепить надежность информационных систем, сделать их работу корректнее, считает он. Причем важно не игнорировать самые современные и комфортные для пациентов решения, делая акцент на телемедицине и технологиях искусственного интеллекта. Однако внедрять их следует «осмотрительно», чтобы такие инструменты приносили реальную пользу, подчеркнул Воробьев.

Он также напомнил, что ключевой момент развития системы здравоохранении я – это работа с пациентами, причем как в поликлиниках, так и в стационарах. По словам главы региона, опросы свидетельствуют, что в этой сфере ситуация постепенно улучшается, однако еще есть, куда расти, особенно в учреждениях первичного звена и в службе скорой помощи.

Напомним, до этого зампред правительства Подмосковья, министр здравоохранения региона Максим Забелин рассказал, что почти 1,5 млн жителей Московской области продлили электронные рецепты с помощью телемедицины. Он отметил, что телемедицина помогает жителям экономить время, так как нет необходимости посещать поликлинику. Также о необходимости продления электронного рецепта на льготный лекарственный препарат в Подмосковье напоминает робот на основе искусственного интеллекта — Светлана. Она также предлагает записать пациента на телемедицинскую консультацию.

Ранее Воробьев рассказал, как ИИ помогает жителям Подмосковья в получении госуслуг.