Ветеринар рассказал, как защитить лапы собак от реагентов зимой

Дорожные реагенты, которые активно используются в зимний сезон, могут серьезно навредить здоровью собак во время прогулок. Защитить подушечки лап питомцев от воздействия химических веществ удастся с помощью специальных средств и процедур. Об этом Life рассказал президент Союза кинологических организаций России, врач-ветеринар Владимир Уражевский.

Специалист объяснил, что дорожные реагенты, попадая на лапы животных, раздражают кожу, а также вызывают болезненные ощущения и дерматологические заболевания.

Ветеринар посоветовал хозяевам минимизировать передвижение питомцев по местам, посыпанным реагентами. Питомцев следует выгуливать в парках и зеленых зонах с естественным покрытием, а при необходимости преодолеть опасный участок дороги животное стоит брать на руки.

Если же полностью избегать тротуаров не получается, важно не забывать о дополнительной профилактике. Перед выходом на прогулку лапы собаки необходимо обрабатывать защитными средствами, в числе которых мази с воском, образующие барьер между кожей собаки и химическими веществами. Сразу после возвращения домой нужно промыть лапы водой, удалив остатки химических веществ.

«К обуви очень тяжело приучать животных. Они должны приучаться долгое время, и это не совсем комфортно для многих животных. Но некоторым удается, они надевают специальные тапочки, сапожки, которые также помогают решить эту проблему», — добавил эксперт.

По его словам, зимой самыми надежными будут выездные прогулки в парках или на специализированных площадках, на которых, как правило, нет дорожных реагентов.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого объяснил, что главную роль при корректировке рациона собаки зимой играет уровень ее активности. Он объяснил, что питомцы одних пород переносят зимний сезон достаточно легко и продолжают тратить много энергии во время прогулок, а активность других питомцев в этот период значительно снижается. По словам эксперта, особое внимание следует уделить небольшим и пожилым животным, короткошерстным и бесшерстным собакам, а также тем, у кого диагностированы хронические заболевания.

