Собаководам рассказали, почему питомец ест снег и опасно ли это

Кинолог Голубев: собака может есть снег из-за проблем с желудком

Собака может пробовать снег по разным причинам — начиная с обычной жажды, заканчивая проблемами с желудком. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Иногда, по его словам, питомцу может быть просто вкусно, особенно если снег чистый и пушистый.

Если собака много резвится, лучше носить с собой поилку, чтобы вовремя утолять жажду. А в качестве лакомства стоит заморозить йогурт без добавок, посоветовал эксперт.

«Среди более опасных причин – проблемы с ЖКТ или отравление. Летом собаки часто раздражают стенки желудка стеблями травы, чтобы искусственно вызвать рвоту. Зимой вместо растений может выступать снег», — предупредил Голубев.

В любом случае, любимцу не следует позволять есть снег, поскольку он может содержать грязь или опасные противогололедные реагенты. Собаку обязательно нужно обучить команде «Нельзя». Когда животное реагирует на нее и отвлекается от снега, можно выдать ему лакомство, продолжил он.

Если помимо поедания снега у собаки изменилось поведение или появились другие симптомы заболеваний ЖКТ, важно обратиться за профессиональной помощью, заключил кинолог.

До этого Голубев объяснил, как не потерять собаку в темноте.

В темное время суток, по его словам, пригодится светящийся силиконовый LED-ошейник, который позволит видеть питомца на дальнем расстоянии. Безопасно переходить проезжую часть помогут аксессуары со светоотражающими элементами.

Для прогулок с собакой в лесных зонах специалист порекомендовал обзавестись GPS-трекером, позволяющим обнаружить пропавшее животное в считанные минуты с помощью специального приложения.

