Синоптики рассказали, какая погода будет в разных регионах России в Новый год

К Новому году большая часть территории Европейской России будет в снегу, исключение составят разве что Южный федеральный и Северо-Кавказский округа. В столичном регионе будет относительно тепло, но также с устойчивым снежным покровом, а самые сильные морозы прогнозируются в Якутии, рассказал 360.ru синоптик, военный метеоролог Александр Ильин.

В Центральном федеральном округе в целом, включая столичный регион, должен сохраниться снежный покров. Температура воздуха в ночь с 31 декабря на 1 января опустится до 0…-5°C, местами до -8°C. Небольшой снег пройдет в канун праздника и в первый день 2026 года, сообщил синоптик.

В Сочи также будет снежно, поэтому туристам, планирующим отметить праздники на Красной Поляне, погода будет благоволить, пообещал Ильин. Снег будет в новогоднюю ночь и в Сибири, самые сильные морозы установятся в Якутии, а самая теплая погода, традиционно, ожидается на Черноморском побережье, Кавказе и в Крыму.

«Уж извините, такой климат. Хотя вот сегодня, например, в Анадыре теплее, чем в Москве. Это говорит о том, что всякое может быть», — отметил Ильин.

Южный Урал и Западная Сибирь относятся к континентально-умеренному поясу, поэтому в этих регионах ожидается много снега, сообщила климатолог, метеоролог, кандидат географических наук ЧелГУ Екатерина Пестрякова. На востоке России — в Приморье, Приамурье, на Камчатке, по ее словам, ожидаются сильные перепады температуры воздуха. Синоптик также согласилась, что самые сильные морозы ожидаются в Верхоянске и Оймяконе в Якутии – они обрушатся на эти регионы после зимнего солнцестояния.

«Часы солнечного сияния сокращаются, день сокращается. И даже есть пословица: «Солнышко на лето, зима на мороз». То есть после 22 декабря обычно холодает хорошо», — заключила синоптик.

Напомним, минувшая ночь стала самой морозной в столице с начала зимы – об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, температура воздуха на метеостанции ВДНХ опустилась до -8,2°C, в Тушино похолодало до -9,3°C, в Бутово — до -9,4°C, на Балчуге — до -7,8°C. Такие показатели соответствуют климатической норме декабря, отметил он.

