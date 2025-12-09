В НАК назвали количество терактов, предотвращенных в России в 2025 году

НАК: с начала 2025 года в России предотвращено 273 теракта

С начала 2025 года в России предотвращено 273 теракта. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете на странице в соцсети ВКонтакте.

9 декабря в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова прошло совместное заседание НАК и Федерального оперативного штаба (ФОШ), на котором были подведены итоги работы в 2025 году и обозначены приоритетные направления деятельности на 2026 год.

«Скоординированными действиями силовых структур в текущем году предотвращено 374 террористических преступления, в том числе 273 теракта», — говорится в сообщении.

В ходе заседания было озвучено, что в России изъяли 200 переносных ракетных, 147 тыс. боеприпасов и 1,5 тыс. взрывных устройств. Помимо этого, были заблокированы счета свыше 5,5 тыс. лиц, которые были причастны к финансированию терроризма. В ходе проведенных операций было изъято свыше 490 млн рублей.

До этого ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ писало, что в России в январе — сентябре 2025 года зарегистрировали 4 467 преступлений террористического характера. По данным министерства, за девять месяцев прошлого года было зафиксировано 2,6 тыс. террористических преступлений, в январе — сентябре 2023 года — 1713. В январе — сентябре 2022 года их число составило 1818.

Ранее в НАК рассказали о предотвращенных в 2025 году террористических преступлениях.