Нутрициолог назвал полезную альтернативу сладостям в новогоднем подарке

Нутрициолог Обухов: сладости в подарке можно заменить на полезные батончики

В сладких подарках, которые традиционно дарят детям на Новый год, большое количество продуктов с сахаром, вредных для организма. Сделать презент более полезным помогут альтернативы конфетам и шоколадным батончикам. Об этом радио Sputnik рассказал эксперт в области биохакинга и нутрициологии, автор обучающих курсов по биохимии микроэлементов Максим Обухов.

Специалист объяснил, что в обычных конфетах содержится большое количество сахара и трансжиров, а клетчатка, микро- и макроэлементы отсутствуют. Нутрициолог посоветовал заменить шоколадные батончики в подарке на протеиновые.

«Протеин — это обычный белок, чаще всего сывороточный, то есть это сыворотка — это один из видов молочного белка, поэтому переживать за это ничуть не стоит. Сывороточные, казеиновые белки добавляют в детское питание», — объяснил он.

Эксперт добавил, что в одном протеиновом батончике содержится от 15 до 30 граммов белка и клетчатка, которая дополнительно насыщает ребенка и нормализует работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Помимо этого, в подарок можно добавить фруктово-ореховые батончики. По словам нутрициолога, такие продукты богаты микро- и макроэлементами, витаминами, минералами и клетчаткой. Также сладости можно заменить на фруктовые чипсы, добавил Обухов.

