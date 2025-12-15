На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Диетолог рассказала, сколько икры можно есть в день

Диетолог Денисенко: в день можно есть 2-3 столовые ложки икры
Алексей Майшев/РИА Новости

В икре содержатся витамин D и омега-3 жирные кислоты, улучшающие кровообращение и поддерживающие здоровье сердца и сосудов. Однако важно употреблять не более трех столовых ложек продукта в день. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

Специалист напомнила, что икра является особенно соленым продуктом, поэтому ее не рекомендуется есть пациентам с гипертонией. Тем, у кого нет проблем со здоровьем, врач порекомендовала употреблять от 40 до 50 граммов или две-три столовые ложки икры в день.

«Если боитесь избытка соли, просто пейте больше воды и все будет в порядке. И все же не стоит есть икру много — ведь даже полезное в больших количествах становится вредно», — отметила эксперт.

Она также добавила, что калорийность икры зависит от ее вида. В среднем в 100 граммах продукта содержится от 200 до 270 ккал. При этом калорийность бутерброда с белым хлебом, маслом и икрой составляет около 150-200 ккал. По словам диетолога, три таких закуски покрывают четверть дневного рациона.

Пищевой технолог, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета «Росбиотех» Дмитрий Быстров до этого говорил, что определить качественную красную икру поможет органолептическая оценка. По его словам, все икринки должны быть однородными, целыми и иметь приятный запах.

Ранее россиянам рассказали о пользе красной икры.

