Диетолог рассказала, как снизить калорийность новогоднего оливье

Врач Денисенко: оливье будет менее калорийным, если смешать майонез с йогуртом

В составе оливье есть много полезных продуктов, но из-за майонеза и колбасы салат становится значительно калорийным. Сделать блюдо легче получится, если заменить в нем жирные ингредиенты. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

Специалист подчеркнула, что в целом оливье является полезным блюдом.

«Вареные картофель и морковка богаты растительными волокнами, лук и горошек содержат комплекс витаминов. В яйца входят все основные аминокислоты — кирпичики для наших белков. А соленые огурцы помогают восстановить в организме водно-солевой баланс», — рассказала врач.

По ее словам, калорийность салата поможет снизить заправка. Диетолог посоветовала смешать майонез с йогуртом или заменить его на сметану с горчицей и небольшим количеством оливкового масла. Колбасу рекомендуется заменить на курицу или индейку, благодаря чему оливье станет не только менее жирным, но и хорошим источником белка.

Эксперт отметила, что сделать блюдо легче также удастся, если заменить картофель на кабачок или корень сельдерея, а морковь – на красный перец, богатый витамином С и клетчаткой. Помимо этого, вместо маринованных огурцов можно использовать соленые бочковые. Они помогают восстановить водно-солевой баланс.

Диетолог, нутрициолог Софья Кованова до этого рассказала, что холодец может быть полезным для здоровья, если приготовить его из постного мяса и без избыточного количества соли.

