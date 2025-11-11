На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ рассказали о россиянке, живущей 28 лет без паспорта и полиса

Mash: жительница Воронежской области Данченко 28 лет живет без документов
Сергей Батурин/РИА Новости

В Воронежской области местная жительница Вера Данченко 28 лет живет без паспорта и полиса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, у нее трое детей, которых не берут в школу и отказываются лечить в больницах. Журналисты рассказали, что она уже 12 лет пытается получить документы. В течение этого времени женщина учила детей читать и писать самостоятельно.

Данченко не могла получить паспорт, поскольку ее мать исчезла без следа, а сведений о ее рождении нигде не сохранились. Недавно она смогла отыскать своего отца и подтвердить родство с помощью теста ДНК. На данный момент они вместе пытаются оформить все необходимые документы.

Мать Данченко при рождении оставила девочку у знакомой и не вернулась. Позже бабушка забрала ребенка, но не оформила документы. В 15 лет девушка сбежала к парню, с которым познакомилась в интернете. Они живут вместе по сей день. Муж Данченко полностью обеспечивает семью, а женщина летом подрабатывает на огородах у соседей.

Ранее россиянка, жившая в пещере в Индии с двумя детьми, вернулась в Россию.

