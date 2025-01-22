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Прожившая 30 лет без паспорта россиянка через суд добилась его восстановления

Прожившая 30 лет без паспорта женщина из Бурятии восстановила его через суд
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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Республике Бурятия женщина 30 лет жила без паспорта, так как потеряла его. Об этом сообщили в пресс-службе Гусиноозерского городского суда.

Женщина родилась в Гусиноозерске, в 1984 году она получила паспорт, а в 1993 году потеряла документ и десятки лет не восстанавливала его за ненадобностью. Когда паспорт потребовался ей для получения пенсии и медицинской помощи, она смогла восстановить его только через суд.

До этого стало известно о многодетной матери из Бурятии, которая, будучи девочкой, не смогла получить гражданство РФ из-за бюрократических проволочек и 17 лет живет без документов. После освещения ее истории в СМИ, на женщину обратили внимание в правоохранительных органах и пообещали помочь с получением паспорта и медицинского полиса.

Ранее в Приморье семья староверов из Бразилии получила российское гражданство.

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