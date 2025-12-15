В российском регионе более девяти тысяч детей ушли на удаленку из-за ОРВИ

В Кузбассе свыше 9 тысяч детей ушли на карантин из-за ОРВИ

В Кузбассе из-за ОРВИ ряд образовательных учреждений были вынуждены перевести учащихся на дистанционный формат обучения. Как сообщили Сiбдепо в региональном Министерстве образования, по состоянию на 12 декабря в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе на карантин полностью закрылись два детских сада, которые посещают 240 детей.

Ситуация затронула и другие территории. В Анжеро-Судженске, Киселевске, Новокузнецке, Прокопьевске, Тайге, а также в Новокузнецком, Тисульском, ранее упомянутом Ленинск-Кузнецком, Яйском и Яшкинском муниципальных округах на домашнем обучении находятся 40 групп в 29 детских садах (797 дошкольников).

Школьники тоже попали под изоляцию. В Ленинск-Кузнецком, Новокузнецком и Яйском муниципальных округах на удаленку перевели 6 образовательных учреждений — 3427 учеников.

В общей сложности в 44 школах Анжеро-Судженска, Кемерова, Мысков, Новокузнецка, Прокопьевска, Тайги, а также Ленинск-Кузнецкого, Новокузнецкого, Таштагольского, Тисульского, Топкинского и Яйского муниципальных округов из дома учатся 242 класса, в которых числятся 5978 детей.

До этого во всех больницах Челябинской области ввели карантин по гриппу. Посещение пациентов запрещено.

Ограничения коснулись не только медицинских учреждений, но и организаций соцзащиты.

Согласно постановлению, подписанному главным санитарным врачом региона Анатолием Семеновым, школам также рекомендовано приостанавливать обучение или переводить классы на дистанционный формат, если уровень заболеваемости ОРВИ, ковидом или гриппом достигает 20% и более.

