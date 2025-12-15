На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе более девяти тысяч детей ушли на удаленку из-за ОРВИ

В Кузбассе свыше 9 тысяч детей ушли на карантин из-за ОРВИ
true
true
true
close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Кузбассе из-за ОРВИ ряд образовательных учреждений были вынуждены перевести учащихся на дистанционный формат обучения. Как сообщили Сiбдепо в региональном Министерстве образования, по состоянию на 12 декабря в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе на карантин полностью закрылись два детских сада, которые посещают 240 детей.

Ситуация затронула и другие территории. В Анжеро-Судженске, Киселевске, Новокузнецке, Прокопьевске, Тайге, а также в Новокузнецком, Тисульском, ранее упомянутом Ленинск-Кузнецком, Яйском и Яшкинском муниципальных округах на домашнем обучении находятся 40 групп в 29 детских садах (797 дошкольников).

Школьники тоже попали под изоляцию. В Ленинск-Кузнецком, Новокузнецком и Яйском муниципальных округах на удаленку перевели 6 образовательных учреждений — 3427 учеников.

В общей сложности в 44 школах Анжеро-Судженска, Кемерова, Мысков, Новокузнецка, Прокопьевска, Тайги, а также Ленинск-Кузнецкого, Новокузнецкого, Таштагольского, Тисульского, Топкинского и Яйского муниципальных округов из дома учатся 242 класса, в которых числятся 5978 детей.

До этого во всех больницах Челябинской области ввели карантин по гриппу. Посещение пациентов запрещено.

Ограничения коснулись не только медицинских учреждений, но и организаций соцзащиты.

Согласно постановлению, подписанному главным санитарным врачом региона Анатолием Семеновым, школам также рекомендовано приостанавливать обучение или переводить классы на дистанционный формат, если уровень заболеваемости ОРВИ, ковидом или гриппом достигает 20% и более.

Ранее в Подмосковье выросло число заразившихся гонконгским гриппом и ОРВИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами