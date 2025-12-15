Названо самое токсичное сочетание новогодних блюд

Врач Белоусов: в Новый год не стоит сочетать жирные блюда, майонез и алкоголь

На новогоднем столе не существует «самого опасного» блюда. Проблема в их сочетании. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Особенно когда речь идет о жирной пище, майонезных салатах и алкоголе, да еще в позднее время и в больших количествах. Такое сочетание — классический триггер для острого панкреатита или желчной колики», — предупредил специалист.

Он добавил, что майонезные салаты, особенно если они приготовлены заранее и хранятся при комнатной температуре, становятся идеальной средой для размножения бактерий.

До этого Белоусов говорил, что голодание днем перед новогодней ночью приводит к перееданию и сбоям пищеварения.

По его словам, 31 декабря не следует пропускать приемы пищи: позавтракать кашей или яйцом, пообедать белком и овощами. При этом лучше избегать жирных и сладких перекусов.

