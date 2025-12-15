Врач назвал безопасную дозу алкоголя в новогоднюю ночь

Безопасный минимум в новогоднюю ночь — 30-40 миллилитров крепкого алкоголя или бокал вина для мужчин, а для женщин — 20-30 миллилитров крепкого напитка или 100 миллилитров вина. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

По его словам, опасен не сам напиток, а его количество, скорость употребления и смешивание его с разными видами спиртного.

«Каждая новая доза увеличивает токсическую нагрузку и риск воспаления поджелудочной железы. Идеальный вариант — один бокал игристого или сухого вина в течение вечера, без повторов и коктейлей», — подчеркнул специалист.

Что касается еды, Белоусов посоветовал садиться за стол не позже 10 вечера, есть небольшими порциями, а в меню заменить хотя бы часть жирных и майонезных блюд на овощные салаты или легкое горячее.

Поджелудочная железа может не выдержать экспериментов с жиром и алкоголем, особенно в сочетании со стрессом и бессонной ночью, предупредил он.

