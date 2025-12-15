На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснил, почему нельзя голодать перед новогодним застольем

Врач Белоусов: голодание перед Новым годом приводит к перееданию
Shutterstock

Голодание днем перед новогодней ночью приводит к перееданию и сбоям пищеварения. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Голодать в течение дня перед застольем — плохая идея. Организм входит в стресс, вырабатывается больше кортизола, желудочный сок выделяется «вхолостую» и вечером человек теряет контроль над объемом пищи», — пояснил специалист.

По его словам, 31 декабря не следует пропускать приемы пищи: позавтракать кашей или яйцом, пообедать белком и овощами. При этом лучше избегать жирных и сладких перекусов.

Праздничный ужин врач посоветовал начинать не позже 10 вечера.

До этого Белоусов говорил, что безопасный минимум в новогоднюю ночь — 30-40 миллилитров крепкого алкоголя или бокал вина для мужчин, а для женщин — 20-30 миллилитров крепкого напитка или 100 миллилитров вина.

Он подчеркнул, что опасен не сам напиток, а его количество, скорость употребления и смешивание его с разными видами спиртного.

До этого россиянам назвали три правила безопасного застолья в новогоднюю ночь.

