На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина с ножом в черепе 20 минут искал помощь и чудом выжил

В США мужчина получил удар ножом в голову от двоюродного брата и чудом выжил
true
true
true
close
Shutterstock

В американском штате Айова мужчина воткнул нож мясника в голову своему двоюродному брату. Об этом сообщает KTIV.

Инцидент произошел 11 октября в доме на Саут-Лайонс-стрит в Су-Сити, где двое двоюродных братьев, Сэвилл и Тарик Томасы, выпивали в подвале. Когда они поссорились, Тарик схватил большой нож и ударил Сэвилла сначала в ключицу, а затем с силой вонзил лезвие ножа в его голову. Удар был такой силы, что рукоять отпала.

Несмотря на серьезные травмы, жертве удалось, пошатываясь, выйти из дома и за 20 минут пройти более километра, прежде чем он потерял сознание. Полиция нашла 24-летнего пострадавшего с ножом в голове и множеством ранений, включая глубокое ранение ключицы. Сначала его доставили в местную больницу, а затем санавиацией перевезли в Омаху, где хирурги провели шестичасовую операцию по удалению лезвия и спасли ему жизнь.

Пострадавший выжил, а его родственник был приговорен к 10 годам тюрьмы, также ему запретили контактировать со своим братом в течение пяти лет.

Ранее калининградец случайно выстрелил в себя, когда пьяным взялся за чистку оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами