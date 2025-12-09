Мужчина с ножом в черепе 20 минут искал помощь и чудом выжил

В США мужчина получил удар ножом в голову от двоюродного брата и чудом выжил

В американском штате Айова мужчина воткнул нож мясника в голову своему двоюродному брату. Об этом сообщает KTIV.

Инцидент произошел 11 октября в доме на Саут-Лайонс-стрит в Су-Сити, где двое двоюродных братьев, Сэвилл и Тарик Томасы, выпивали в подвале. Когда они поссорились, Тарик схватил большой нож и ударил Сэвилла сначала в ключицу, а затем с силой вонзил лезвие ножа в его голову. Удар был такой силы, что рукоять отпала.

Несмотря на серьезные травмы, жертве удалось, пошатываясь, выйти из дома и за 20 минут пройти более километра, прежде чем он потерял сознание. Полиция нашла 24-летнего пострадавшего с ножом в голове и множеством ранений, включая глубокое ранение ключицы. Сначала его доставили в местную больницу, а затем санавиацией перевезли в Омаху, где хирурги провели шестичасовую операцию по удалению лезвия и спасли ему жизнь.

Пострадавший выжил, а его родственник был приговорен к 10 годам тюрьмы, также ему запретили контактировать со своим братом в течение пяти лет.

