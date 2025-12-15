На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснила, как не перегрузить организм новогодним застольем

Врач Русакова: майонез в новогодних салатах лучше заменить сметаной или йогуртом
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Майонез и другие высококалорийные соусы в новогодних блюдах стоит заменить йогуртовыми заправками или сметаной, перемешанной с лимонным соком, чтобы не перегрузить организм застольем. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Однако она отметила, что многие популярные салаты могут принести пользу организму. Так, например, рыба в селедке под шубой является источником омега-3 жирных кислот, овощи — витаминов, минералов, клетчатки.

«В оливье тоже много овощей, однако колбасные изделия в этом блюде я бы советовала заменять на нежирные сорта мяса, например, можно добавить отварную птицу, говядину. Тогда улучшится белковая составляющая, и организм получит незаменимые аминокислоты», — добавила Русакова.

Нутрициолог Анна Гордеева до этого говорила, что людям, которые следят за своим весом и считают калории, на Новый год можно приготовить облегченный вариант оливье. Так, колбасу можно заменить отварную куриную грудку, половину майонеза — на густой йогурт или кефирный соус. Помимо этого, эксперт посоветовала увеличить долю овощей и уменьшить крупные порции, а также делать салат небольшими партиями.

Ранее был назван максимально допустимый размер порции новогоднего салата.

