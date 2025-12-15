Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы

Тишковец: ночь на 15 декабря в Москве стала самой морозной с начала зимы

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что минувшая ночь стала самой морозной в столице с начала зимы.

По его словам, температура воздуха на метеостанции ВДНХ опустилась до -8,2°C, в Тушино похолодало до -9,3°C, в Бутово — до -9,4°C, на Балчуге — до -7,8°C.

«В Москве минувшая ночь стала самой морозной в этом сезоне. <...> Такие показатели соответствуют климатической норме декабря», — пояснил синоптик.

В Подмосковье же, по его словам, были зафиксированы десятиградусные морозы.

Накануне Тишковец сообщал, что во вторник, 16 декабря, из-за гребня антициклона в столице вновь распогодится. Ночью еще будет мороз — от -4°C до -7°C, а днем «скользнет очередная теплая фронтальная система»: столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки от -2 до +3, зарядят снегопады, переходящие в мозаичные ледяные дожди.

В начале декабря руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в связи с потеплением климата погода «нервничает». Это заключается в увеличении изменчивости погоды по среднемесячным показателям. Теплые периоды сейчас встречаются чаще холодных, пояснил специалист.

