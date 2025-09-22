На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эвелина Бледанс вспомнила, как стала жертвой мошенников: «Я дебилка»

Актриса Эвелина Бледанс стала жертвой лжекурьеров
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась в шоу «Звезды сошлись», что попалась на уловку мошенников.

Бледанс рассказала, что инцидент произошел, когда в Москве была сильная жара. Артистка ждала курьера, который привез бы ей вентилятор. Тогда ей позвонили мошенники и представились доставщиком. Они попросили артистку назвать код из СМС.

«Я назвала код! Я дебилка! Ну что я могу сделать? В тот момент я ничего не осознала. Меня держали на крючке еще три часа!» — вспомнила телеведущая.

По словам Бледанс, мошенники уверяли, что нельзя блокировать карты и обращаться в банк. Как отметила актриса, позже ей позвонил другой злоумышленник и представился полковником ФСБ. Он угрожал, что ее посадят из-за подозрительных переводов средств. Тогда знаменитость поняла, что ее обманывают.

Как отметила актриса, за это время мошенники успели сделать несколько заявок на кредиты в разных банках. На следующий день Бледанс обзванивала организации и отменяла их.

Ранее Эвелина Бледанс раскрыла, где зарыла пуповину.

