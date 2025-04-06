Россиянам объяснили, как отличить рабочие БАДы от пустышек

Сегодня рынок биологически активных добавок (БАД) бурно растет, предлагая множество продуктов, которые обещают улучшить здоровье. Баночки от различных производителей можно найти в аптеках, обычных магазинах или маркетплейсах. Но как отличить действительно работающие нутрицевтики от бесполезных пустышек, «Газете.Ru» рассказал Артем Яшин, биолог, нутрициолог, эксперт в области пептидной биорегуляции, замдиректора «Союза Здоровье Здоровых», основатель школы системной медицины V academy, соавтор курса ТНЕ ПЕПТИДЫ.



Биологически активные добавки к пище — это композиции натуральных или идентичных натуральным биологически активных веществ, предназначенные для непосредственного употребления с пищей или введения в состав пищевых продуктов для обогащения рациона отдельными пищевыми или биологически активными веществами и их комплексами.

«Нутрицевтики — это БАДы к пище, применяемые для коррекции химического состава пищи человека (дополнительные источники нутриентов: белка, аминокислот, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон). Нутрицевтики — это один из видов БАД, но с акцентом на поддержание и улучшение здоровья и профилактику заболеваний», — пояснил он.

Парафармацевтики — это БАДы к пище, применяемые для профилактики, вспомогательной терапии и поддержки в физиологических границах функциональной активности органов и систем. Обычно они содержат регуляторные пептиды, биофлавоноиды, органические кислоты, гликозиды, биогенные амины, полисахариды, олигосахара, эубиотики и т.д. От нутрицевтиков они отличаются тем, что даже в малых дозах оказывают терапевтическое воздействие.

«Действие БАДов не должно быть сравнимо с действием лекарственных препаратов, так как они не предназначены для лечения заболеваний. Кроме того, БАДы обычно не проходят строгие клинические испытания, как лекарственные препараты», — отметил он.

Чтобы выбрать эффективные БАДы и не попасться в ловушку «плацебо», важно учитывать несколько факторов.

«Ищите научные доказательства эффективности. В идеале добавка должна быть основана на исследованиях, опубликованных в рецензируемых научных журналах. Продукты с научно доказанной эффективностью проходят клинические испытания и имеют доказательства своей пользы. Проверьте состав и дозировку активных веществ. Если в составе указаны многочисленные ингредиенты, но без конкретных дозировок, это может быть сигналом, что добавка не имеет реальной пользы. Читайте составы на упаковке от большего к меньшему. Если в начале стоят целлюлоза, мальтодекстрин, фруктоза и другие наполнители, то это повод задуматься над качеством продукта (исключение составляют парафармацевтики)», — рассказал эксперт.

Кроме того, остерегайтесь «чудо-эффектов». Реальные БАДы помогают поддерживать здоровье и могут предотвращать дефицит питательных веществ, но не являются панацеей от всех недугов.

«Все БАДы должны быть зарегистрированы в соответствующих государственных органах и иметь свидетельство о государственной регистрации (СГР). Отсутствие СГР — повод для сомнений. Проверяйте, есть ли на упаковке номер регистрации или сертификации. С недавних пор в стране ввели маркировку, этот небольшой QR -код на упаковке свидетельствует о том, что происхождение товара понятно и документы не вызывают вопросов», — посоветовал он.

Оцените репутацию производителя и отзывы экспертов. Надежные производители не боятся делиться информацией о своих продуктах, и их добавки часто рекомендуются врачами и экспертами в области здравоохранения.

«БАД — это полезные инструменты для поддержания здоровья, но их эффективность зависит от научного обоснования и качества продукта. Выбирайте добавки с проверенной научной основой, читайте состав и следите за честностью производителей», — подытожил эксперт.

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