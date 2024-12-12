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Россиянам дали советы, как подготовиться к горнолыжному сезону

Набор сноубордиста обойдется россиянам примерно в 145 тысяч рублей

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Популярность зимнего спорта у россиян растет, привлекая все больше людей на склоны. Подтверждают возросший интерес и аналитики Мегамаркета: продажи горнолыжной и сноубордической одежды осенью 2024 увеличились на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сезон на популярных курортах России, таких как Роза Хутор и Красная Поляна, Шерегеш, Домбай, Архыз, Приэльбрусье, Губаха, начинается в конце ноября или начале декабря. Об этом «Газете.Ru» рассказал инструктор по сноубордингу категории «В» Владислав Замятин.

Готовиться к покорению склонов, выбрать подходящее место для катания и забронировать жилье эксперт рекомендует заранее.

«Если хочется открыть сезон пораньше, то подойдет Кемеровская область, поселок Шерегеш. Райдеры чаще всего выбирают его, ведь снег там ложится уже в середине ноября. На Урале сезон начинается преимущественно в начале декабря. А куда-то южнее, например, на Красную Поляну, стоит ехать не раньше середины декабря», — отмечает инструктор.

Трассы на курортах отличаются по уровням сложности и обозначаются 4 цветами: зеленым, синим, красным и черным. Новичкам подойдет зеленая трасса с пологим склоном и небольшим уклоном. Она обеспечит безопасный и комфортный старт. Прогрессирующим стоит выбрать синюю трассу. Опытные райдеры получат удовольствие от катания на красной. Для любителей экстрима есть черная с уклоном свыше 40%.

«Сноубординг подойдет практически любому. Дети с 5-6 лет уже могут вставать на доску, но обычно в этом возрасте сначала ставят на лыжи, а только потом на сноуборд. На лыжах стойка более естественная с физиологической точки зрения. Если у человека есть какие-то проблемы со здоровьем, то лучше посоветоваться с врачом», — объясняет он.

Самостоятельное обучение часто приводит к неправильной технике, травмам и медленному прогрессу. Сноубордистам без опыта стоит взять несколько индивидуальных уроков. Если хотите пойти с друзьями на групповые занятия, то лучше разделиться по уровню подготовки.

Также важно помнить о правильно подобранной экипировке. Базовый набор сноубордиста такой: термобелье, куртка, непромокаемые штаны, варежки или перчатки, защита спины и копчика, шлем, сноуборд, ботинки. Эксперт советует не спешить с покупкой двух последних пунктов из списка.

«Если вы новичок, то можете пользоваться прокатом для экономии. Если захотите продолжать кататься и будете готовы к покупке собственного снаряжения, начинайте с выбора удобных ботинок, а только потом сноуборда и креплений», — советует Замятин.

Подбор экипировки происходит по индивидуальным параметрам: росту, весу, уровню и стилю катания. Начинающим подойдет сноуборд с мягкой и средней жесткостью. Это снизит риск получения серьезных травм при ошибках на трассе.

Опытный сноубордист советует закупаться в межсезонье. В разгар зимы повышается спрос, и за ним растут цены. В другое время снаряжение можно приобрести дешевле. Аналитики Мегамаркета подсчитали, что с ноября по февраль полный комплект с доской, ботинками, защитой и одеждой обойдется примерно в 145 тысяч рублей. В летний сезон набор экипировки может стоить на 10-15% дешевле.

Ранее выяснилось, во сколько обойдется отдых на российских горнолыжных курортах.

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