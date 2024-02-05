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Российские геймеры рассказали, что их больше всего раздражает в играх

Треть геймеров из РФ считают российское игровое сообщество токсичным

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Shutterstock

Почти половина — 48% — российских геймеров регулярно испытывают недовольство во время прохождения компьютерных игр. Это показало исследование GMNG, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Лишь 14% опрошенных утверждают, что почти никогда не сталкиваются с раздражением во время игры.

Больше половины опрошенных выделили читерство (мошенничество в игре) как самую популярную причину для злости (53%). На второе место геймеры поставили «душных» и токсичных сокомандников (40%). Тройку причин закрывает алчность разработчиков, за которую проголосовали 37% респондентов.

В отношении игровой техники пользователи ПК выделили для себя следующие триггеры: ненадежный компьютер (47%), неудобная мебель (34%), а также низкая цветопередача у монитора (23%).

«Во-первых, это технические проблемы: как лаги, вылеты из игры и проблемы с подключением, которые мешают игровому процессу и вызывают агрессию.
Во-вторых, нечестные игроки, которые используют ошибки или преимущества игры в своих целях, портят удовольствие другим игрокам и создают нездоровую атмосферу в игровом сообществе. И, конечно же, ограничения и несправедливые правила, установленные разработчиками игр, которые могут нарушать баланс игры или препятствовать получению полного удовольствия от игрового процесса», — прокомментировал участник исследования.

Треть опрошенных считают российское игровое сообщество токсичным (32%). При этом более половины игроков утверждают, что в последние годы негатива в сообществе стало больше.

Ранее в России увеличилось число посетителей компьютерных клубов.

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