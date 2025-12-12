На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Слово «зажировка» внесли в состав русского языка благодаря манулу из Московского зоопарка

Московский зоопарк: в русский язык внесли слово зажировка благодаря манулу Тимофею
Vladimir Wrangel/Shutterstock/FOTODOM

В состав русского языка внесли слово «зажировка». Это произошло благодаря манулу Тимофею из Московского зоопарка, сообщает пресс-служба учреждения.

Эксперты справочно-информационного портала «Грамота.ру» включили термин в свой метасловарь.

«Зажировка» описывает процесс создания у животных жирового запаса, необходимого в холодное время года во время спячки или при длительном дефиците пищи. В зоопарке рассказали, что сначала слово использовалось зоологами и киперами в рассказах для посетителей о Тимофее и беседах с представителями СМИ. Постепенно термин стали использовать все чаще.

«Мы рады, что профессиональный термин, который мы используем в работе, не только прижился в народе, но и получил официальное признание лингвистов. Это наглядный пример того, как живой язык реагирует на события вокруг и обогащается благодаря им», — сказала директор столичного зоопарка Светлана Акулова.

На днях Тимофей завершил зажировку, достигнув веса в 6,5 килограммов. В зоопарке отметили, что манул достиг своего оптимального зимнего веса. Кроме того, Тимофей «оброс густой шерстью, превратившись в большой пушистый шар».

Ранее Мединского пригласили в Московский зоопарк познакомиться с капибарами.

