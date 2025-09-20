Почему зажировка украшает только манула

Манул Тимофей из Московского зоопарка начал зажировку к зиме. В переводе с зоологического на человеческий язык, Тимофей наконец-то пережил голодное лето, и ему увеличили порции. До декабря этот дикий красавец должен набрать процентов 50 своего веса — и уже скакнул с летних 3,5 до 5 килограммов. Но разгрузочный понедельник ему все-таки оставили пока. Очевидно, чтобы не объелся на радостях любимыми крысами, кроликами и куропатками.

Тимофей, кстати, не один проводит зажировку. Вместе с ним набирают вес манулы всей нашей необъятной родины. А вместе с ними жирком обрастают и другие кошачьи — например, тигры. В спячку они не впадают, но зимой практически «отапливаются» за счет жира. Правильно же говорят в народе: пока толстый сохнет, худой сдохнет. Теперь понятно, о ком речь.

Прочитала я про Тимофея, посмотрела на фото его умильной мордочки и подумала: вот кому идут лишние килограммы! Потом мои мысли — мои скакуны неожиданно приняли совсем другой оборот. Я представила, как выглядела, если бы за три-четыре месяца набрала половину собственного веса. А веса у меня лишнего и так килограммов 10-15 так точно. Была бы я такой же пригожей, как манул Тимофей? Кого-то восхищали бы мои сто с хвостиком килограммов? Что-то я сильно сомневаюсь. Хотя сама задача нажрать 30-40 кило за четыре месяца не кажется мне такой уж невыполнимой. Сбросить — да, нереально.

Какие там 30? Даже десять, даже пять! Да что там, скажем честно: битва идет за каждый килограмм. И я в ней проигрываю подчистую, несмотря на все усилия, которые кажутся мне просто нечеловеческими. Общество все еще диктует нам стандарты красоты. Разбейся в лепешку, но будь стройной. Скинула несколько килограммов? Помни: худая корова еще не газель! Срочно в зал, качать все, что только можно качать, — руки, попу, ноги. Только голова пока не задействована в этом марафоне безумия. А нет, губы же тоже надо накачать.

Совсем недавно я осознала, что люди, которые постоянно следят за весом и борются с той самой зажировкой, находятся в каком-то угнетенном положении по сравнению со счастливчиками с высоким уровнем метаболизма.

Мы тупо тратим гораздо больше денег, чем наши стройные знакомые, нам необходима компенсация — и материальная, и моральная. Судите сами: половина моих коллег вообще не парится насчет жира и ЗОЖа. Эти худые люди едят на обед сосиски в тесте, бургеры, картошку фри, блины или гигантский кусок пирога, мы же приносим из дома пресловутые куриные грудки или хрустим салатом цезарь, который на минуточку, стоит в два или три раза дороже фастфуда. Надоело бороться с собой и умываться слезами при виде цифр на весах? Желаешь привести себя в порядок? Добро пожаловать к доктору-эндокринологу. Он первым делом назначит анализы — готовьтесь сразу потратить на них тысяч 20, не считая оплаты труда врача. Еще столько же готовьте на лекарства и всевозможные биодобавки, которые помогут вам обрести тело мечты.

Вот тут я вообще не очень понимаю.

Если есть проверенные методики и все медики так хотят, чтобы эпидемия ожирения в стране сошла на нет, почему бы не сделать рекомендации общими и бесплатными?

Сейчас на меня тут накинутся агрессивные обладатели прекрасного метаболизма и начнут советовать больше двигаться и меньше есть. Причем сами они вообще, как правило, тренировками себя не истязают — так, максимум сходят на растяжку или на зумбу раз в неделю. Или вообще никуда не ходят — и тоже норм.

Я искренне считаю, что такие люди не должны давать советы. Ну повезло тебе в генетической лотерее — сиди и радуйся. К тому же спорт не особо работает. Я уже лет десять в общей сложности куда-то хожу два-три раза в неделю, не считая пресловутых десяти тысяч ежедневных шагов. Заниматься каждый день просто нет возможности. Да и вряд ли даже ежедневные тренировки что-то изменят — есть и такие примеры безуспешной борьбы перед глазами.

При этом каждую осень у меня, как у манула Тимофея, начинается та самая зажировка. Этому есть научное объяснение: лето кончилось, становится холодно, темно и дождливо — и мозг просто требует чего-то жирного, сладкого, соленого, словом, вредного.

Конечно, сегодня есть простые и, судя по тающим на глазах звездам Голливуда и даже личным знакомым, эффективные способы борьбы с лишним весом. Всего один укол в неделю — и никакой зажировки, аппетит просто исчезнет, да и все. Возможно, когда-нибудь, когда я (не по своей воле) достигну результатов, к которым стремятся Тимофей и зоологи Московского зоопарка, я и решусь на крайние меры, но знаете что? В зажировке на зиму есть своя красота. Как обеднеет жизнь, в которой не будет ощущения голода и кайфа от его утоления вкусной едой! Так что я бы пока оставила все как есть, а у специалистов зоосада переняла бы и второй, не такой популярный, но зато рабочий метод. Он называется разжировка и применяется весной и летом — животным урезают порции, и они худеют. Но об этом еще есть время подумать. А пока впереди долгие осень и зима, желаю всем приятной и продуктивной зажировки.

