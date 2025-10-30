Мужчина со своей собакой спасли потерявшуюся в лесу девочку

В США немецкая овчарка и хозяин нашли в лесу пропавшую девочку

В штате Нью-Гэмпшир доброволец и его семилетняя немецкая овчарка по кличке Фрейя стали местными героями, обнаружив пропавшего ребенка во время масштабной поисковой операции на фоне резкого похолодания, пишет Good News Network.

Инцидент произошел в Дорчестере. Когда температура опустилась ниже четырех градусов, мать двухлетней девочки обратилась в службу 911, сообщив, что ее дочь и две семейные собаки пропали. Через несколько минут после вызова на место прибыли пожарные, полиция и спасатели. Всего в поисках участвовали около 90 человек.

«Все бросили свои дела и приехали, зная, что температура стремительно падает», — рассказал сержант Кристофер Макки.

Среди них был и опытный волонтер Джереми Корсон из города Конкорд, расположенного почти в 60 км от места происшествия. Он прибыл со своей собакой, обученной поиску людей по запаху. Корсон работает в спасательных операциях уже 13 лет и отметил, что местность была настолько густо заросшей, что видимость не превышала нескольких метров.

Пока поисковики прочесывали лес, две семейные собаки вернулись домой, что усилило тревогу: малышке оставалось одной бороться с холодом. Тем не менее, этот факт помог уточнить зону поиска.

Около восьми вечера Фрейя уловила след. Через несколько минут Корсон услышал слабый голос — это была пропавшая девочка. Она оказалась цела и приняла спасателя за своего отца.

Ребенка доставили к матери, которая не смогла сдержать эмоций. Девочку сразу отвезли в больницу для осмотра — у нее не было признаков переохлаждения или травм.

Волонтер признался, что гордится своей овчаркой.

«Она сделала все идеально», — сказал Джереми и добавил, что в награду купил овчарке новый мяч.

