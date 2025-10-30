На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина со своей собакой спасли потерявшуюся в лесу девочку

В США немецкая овчарка и хозяин нашли в лесу пропавшую девочку
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В штате Нью-Гэмпшир доброволец и его семилетняя немецкая овчарка по кличке Фрейя стали местными героями, обнаружив пропавшего ребенка во время масштабной поисковой операции на фоне резкого похолодания, пишет Good News Network.

Инцидент произошел в Дорчестере. Когда температура опустилась ниже четырех градусов, мать двухлетней девочки обратилась в службу 911, сообщив, что ее дочь и две семейные собаки пропали. Через несколько минут после вызова на место прибыли пожарные, полиция и спасатели. Всего в поисках участвовали около 90 человек.

«Все бросили свои дела и приехали, зная, что температура стремительно падает», — рассказал сержант Кристофер Макки.

Среди них был и опытный волонтер Джереми Корсон из города Конкорд, расположенного почти в 60 км от места происшествия. Он прибыл со своей собакой, обученной поиску людей по запаху. Корсон работает в спасательных операциях уже 13 лет и отметил, что местность была настолько густо заросшей, что видимость не превышала нескольких метров.

Пока поисковики прочесывали лес, две семейные собаки вернулись домой, что усилило тревогу: малышке оставалось одной бороться с холодом. Тем не менее, этот факт помог уточнить зону поиска.

Около восьми вечера Фрейя уловила след. Через несколько минут Корсон услышал слабый голос — это была пропавшая девочка. Она оказалась цела и приняла спасателя за своего отца.

Ребенка доставили к матери, которая не смогла сдержать эмоций. Девочку сразу отвезли в больницу для осмотра — у нее не было признаков переохлаждения или травм.

Волонтер признался, что гордится своей овчаркой.

«Она сделала все идеально», — сказал Джереми и добавил, что в награду купил овчарке новый мяч.

Ранее женщина ударила собаку сына самурайским мечом и попала в тюрьму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами