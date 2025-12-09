ВСУ обстреливают артиллерией город в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают артиллерией Каменку-Днепровскую в Запорожской области, в городе произошло не менее пяти взрывов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Идет артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее пяти взрывов», — написал он.

По его словам, в результате атаки в городе было нарушено штатное электроснабжение, более 572 абонентов лишились электричества.

Балицкий предупредил местных жителей о том, что опасность повторных ударов сохраняется.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что семь мирных граждан получили ранения, несовместимые с жизнью в результате ударов ВСУ за минувшую неделю. Он отметил, среди них есть один ребенок.

По словам дипломата, наибольшее число пострадавших мирных жителей на минувшей неделе зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях и ДНР. Мирошник добавил, что всего за неделю ВСУ выпустили по территории России более трех тысяч боеприпасов различного типа.

