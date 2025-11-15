На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили об опасности детских ходунков

SHOT: детские ходунки могут привести к искривлению позвоночника и ног
Depositphotos

Детские ходунки могут привести к искривлению ног и проблемам с позвоночником у детей. Об этом заявила доктор медицинских наук, профессор кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ИХ Пироговского университета Ирина Чуловская в интервью Telegram-каналу SHOT.

По ее словам, конструкция на самом деле вредит детской формирующейся опорно-двигательной системе. Специалист объяснила, что в ходунках дети чаще всего ходят на носочках или опираются на пол внешней стороной стопы, находясь в подвешенном состоянии. Это приводит к неправильной нагрузке на кости голени и бедра, что способствует их искривлению, добавила врач.

Помимо этого, ходунки могут использоваться в момент, когда организм ребенка еще не готов к такой нагрузке, что может спровоцировать будущие проблемы с позвоночником.

Чуловская добавила, что ходунки повышают травмоопасность, потому что открывают ребенку доступ к опасным зонам, будь то лестница или кухня. Кроме того, конструкция лишает ребенка естественной мотивации ползать и делать первые шаги.

Эксперт объяснила, что здоровой альтернативой могут стать стационарные игровые центры, где малыш играет стоя, но не обладает возможностью уйти, а также игрушки-толкатели, которые используются, когда малыш уже пробует ходить. Эти приспособления дают правильную опору и учат детей управлять телом.

Ранее врач рассказала об опасном способе учить детей ходить.

