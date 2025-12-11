На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин развращал детей с фейковых страниц и уговаривал совершить совместный суицид

В Москве педофил, склонявший школьниц к суициду, получил срок 6 лет
Shutterstock

В Москве суд вынес приговор уроженцу Ставропольского края, который развращал детей и склонял их к суициду. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, фигурант в период с марта по июнь 2023 года общался с несовершеннолетними с фейковых страниц, после чего предлагал встретиться для того, чтобы совершить с ними действия сексуального характера.

По данным mk.ru, пострадавшим было от 14 до 18 лет, все они девушки. Им он якобы предлагал совершить самоубийство сразу после полового акта. При этом в беседах со школьницами он детально описывал способы.

Одна из пострадавших переживала сложный период из-за смерти друга. Она приняла предложение нового знакомого, но денег на билет у нее не было. Тогда мужчина предложил ей взять микрозайм, который «все равно отдавать не придется».

Суд приговорил фигуранта к шести годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее россиянин представлялся ребенком восьмилетним девочкам и развращал их по переписке.

