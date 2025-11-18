В Госдуме предложили ограничить продажу питбайков несовершеннолетним

В Госдуме разработан проект закона, который ограничит продажу питбайков детям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу думского комитета по молодежной политике Артема Метелева.

«Мы разработали свой законопроект, который планируем вносить в Государственную думу. Он состоит из пяти основных мер. Первое – это ограничение в целом на продажу питбайка ребенку», - сказал Метелев.

По его словам, купить питбайк несовершеннолетний сможет при наличии справки об окончании спортивной мотошколы. Среди других мер — запрет на выезд на дороги общего пользования и использование питбайка только на специальных площадках.

До этого глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил запретить ездить на питбайках без водительских прав.

Поводом для инициативы стала приведенная депутатом статистика ГИБДД. С января по июнь 2025 года в России зафиксировано более 1,9 тысячи аварий с участием несовершеннолетних, которые управляли транспортными средствами.

Депутат призвал ввести штраф для родителей и возможность отправить питбайк на штрафстоянку, если им управлял несовершеннолетний.

Также сообщалось, что МВД РФ подготовило новые изменения в Правила дорожного движения – планируется ввести запрет на выезд на дороги общего пользования на питбайках. За нарушение запрета в КоАП планируется прописать новый штраф до 30 тыс. рублей.

Ранее в Петербурге шестилетний мальчик проломил голову, врезавшись на питбайке в стену.