В Афипском после атаки беспилотников нашли повреждения на десятках домов

В оперштабе Кубани сообщили о повреждении 16 домов из-за обломков БПЛА
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

В поселке Афипском Северского района Краснодарского края в результате падения обломков беспилотников были повреждены 16 жилых домов. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.

По данным властей, пострадавших среди жителей нет. В муниципалитете завершили работу комиссии, которая оценивала ущерб после атаки БПЛА в ночь на 14 декабря. В основном в домах были выбиты окна, в ряде случаев повреждены кровля и двери. В одном из зданий зафиксировали трещины на потолке. В администрации района уточнили, что жильцам будет оказана необходимая помощь.

В оперштабе также сообщили, что в Северском районе фрагменты беспилотников стали причиной возгорания вблизи территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. За пределами НПЗ, рядом с одним из контрольно-пропускных пунктов, загорелась газовая труба. Площадь пожара составила около 100 кв. м, возгорание было оперативно ликвидировано. Повреждений инфраструктуры завода и пострадавших не зафиксировано.

Утром 14 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в поселке Афипском в результате падения дронов в огороде одного из частных домовладений произошел пожар, его уже ликвидировали. В еще одном частном доме оказались выбиты окна.

Ранее украинский дрон влетел в квартиру в подмосковном Красногорске.

