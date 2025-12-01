В Липецке женщина получила тяжелые ожоги во время приготовления пищи дома

В Липецке во время готовки на женщине загорелся халат

В Липецке приготовление еды на собственной кухне закончилось для 54-летней женщины визитом в больницу. Об этом сообщает Gorod48.

Во время готовки пострадавшая прислонилась к газовой плите, огонь от которой перекинулся на халат. В результате женщина обожглась, пострадали голова, шея, руки. Помимо этого, у нее диагностировали ожоги дыхательных путей.

«Ожоги глубокие – III-IV степеней», – сообщается в публикации.

Липчанку госпитализировали в местную больницу, ей оказывают помощь.

До этого подобный случай произошел в Петербурге. Женщина с Тихорецкого проспекта готовила еду, когда прислонилась к конфорке. В результате одежда на хозяйке квартиры загорелась.

Несмотря на травмы, пострадавшая обратилась в больницу только на следующий день. У нее диагностировали ожоги второй и третьей степени. Специалисты госпитализировали ее и оказали помощь, но спасти не смогли.

Ранее в Башкирии на женщине загорелся халат при приготовлении еды, она не выжила.