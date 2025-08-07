В Тверской области дети готовили еду и чуть не спалили дом

В Тверской области дети устроили пожар в доме, когда готовили еду

В Торжке дети остались в частном доме без присмотра взрослых и устроили пожар, возгорание потушили соседи. Об этом сообщает МЧС Тверской области.

Инцидент произошел в Дубровке, несовершеннолетние остались одни дома и пытались приготовить еду. Во время готовки в раскаленное масло попала вода, оно мгновенно вспыхнуло, начался пожар.

Возгорание смогли потушить местные жители. Один из детей госпитализирован, подробности о его состоянии неизвестны.

До этого в Рубцовске детская шалость стала причиной крупного пожара, из-за игр со спичками сгорели баня и два сарая. Подворье на одном из частных участков в Рубцовске загорелось 27 июня. Огнь быстро охватил баню и две хозяйственные постройки. Чтобы потушить пожар, пришлось задействовать три автоцистерны, 12 спасателей и одно звено газодымозащитной службы.

Ранее в Пермском крае подросток случайно сжег 180 тонн сена.