На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мигранта с мефедроном в бутылках из-под йогурта поймали в Петербурге

В Петербурге поймали мигранта с мефедроном в бутылках из-под йогурта
true
true
true
close
Петербургская полиция

В Петербурге полицейские поймали иностранца с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 13 декабря на проспекте Косыгина — полицейские задержали иностранца, у которого при личном досмотре обнаружили и изъяли две пластиковые бутылки из-под йогурта. Внутри емкостей находились 46 бумажных и 63 фольгированных свертка общей массой в 90 граммов.

Экспертиза по части изъятого у мигранта подтвердила наличие в смеси наркотика мефедрона массой 1,92 грамма. Экспертизу по содержанию других пакетов проведут позже.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ — покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Ранее подозреваемый в теракте наркоман пытался сбежать через окно в Ленобласти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами