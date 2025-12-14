Мигранта с мефедроном в бутылках из-под йогурта поймали в Петербурге

В Петербурге поймали мигранта с мефедроном в бутылках из-под йогурта

В Петербурге полицейские поймали иностранца с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 13 декабря на проспекте Косыгина — полицейские задержали иностранца, у которого при личном досмотре обнаружили и изъяли две пластиковые бутылки из-под йогурта. Внутри емкостей находились 46 бумажных и 63 фольгированных свертка общей массой в 90 граммов.

Экспертиза по части изъятого у мигранта подтвердила наличие в смеси наркотика мефедрона массой 1,92 грамма. Экспертизу по содержанию других пакетов проведут позже.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ — покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Ранее подозреваемый в теракте наркоман пытался сбежать через окно в Ленобласти.