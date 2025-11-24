На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подозреваемый в теракте наркоман пытался сбежать через окно в Ленобласти

SHOT: в Ленобласти украинский диверсант пытался сбежать от СОБРа через окно
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

В Ленобласти 40-летний безработный мужчина, злоупотребляющий наркотиками, поджег вышку сотовой связи в Мгинском районе по указке украинских кураторов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, мужчину завербовали в социальных сетях. За совершение поджога ему пообещали денежное вознаграждение, однако после исполнения задания он ничего не получил.

В SHOT сообщили, что при задержании подозреваемый пытался сбежать от сотрудников СОБРа (Специальный отряд быстрого реагирования) через окно. Однако его успели поймать и уложить на пол. В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Мужчине грозит до 25 лет лишения свободы.

21 ноября сотрудники УФСБ России предотвратили планировавшийся подрыв железнодорожных путей в Краснодаре. По данным ведомства, целью теракта был срыв графика перевозок военной техники и вооружений в зону спецоперации.

Подозреваемым оказался гражданин Украины, проживающий на Кубани. Он дал признательные показания, заявив, что получил задание и инструкции от куратора. По словам задержанного, в целях конспирации ему нужно было все запоминать наизусть и удалять переписки, чтобы не оставлять никаких данных.

Ранее более 150 подростков внесли в список террористов в России.

